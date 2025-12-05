Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re will den Gewinn im kommenden Jahr steigern und hat seine Ziele erhöht. Neben einer Dividendenerhöhung stellt der Konzern künftig auch den Rückkauf eigener Aktien in Aussicht. Analysten und Anleger zeigen sich enttäuscht. Im Jahr 2026 strebt Swiss Re einen Konzerngewinn in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar an, wie die Gruppe am Freitag im Vorfeld des «Management Dialogue 2025»-Events mitteilte. Das ist etwas höher ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.