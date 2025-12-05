Die Schwellenländer liefern beeindruckende 80% des globalen BIP-Wachstums. Trotz eines Gesamtwerts von USD 44 Billionen, sind ihre Anleihen in globalen Portfolios nach wie vor signifikant untervertreten. Damit entgehen den Anlegern attraktive Chancen in einigen der dynamischsten Regionen der Welt. von Thomas Christiansen, Head of Emerging Markets Fixed Income und Sergio Tarazona, Investment Specialist - EMD, Union Bancaire Privée Der versteckte RieseSchwellenländer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
