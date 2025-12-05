Die Ausschreibung für den The smarter E Award 2026 läuft seit dem 1. Dezember 2025 und richtet sich an Unternehmen der Energie- und Mobilitätsbranche. Eingereicht werden können innovative Technologien und Projekte aus Photovoltaik, Speicher, E-Mobilität und sektorübergreifendem Energiemanagement. The smarter E Europe vom 23. bis 25. Juni 2026 in MünchenDer The smarter E AWARD 2026 geht in die nächste Runde. Bis zum 20. März können Unternehmen ihre Projekte, Produkte und Lösungen für den Branchenpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
