Freitag, 05.12.2025
Das Timing könnte nicht besser sein - Durchbruchsjahr 2026 für Myriad
WKN: A2DYB1 | ISIN: US60937P1066 | Ticker-Symbol: 526
Tradegate
05.12.25 | 14:03
338,75 Euro
-0,60 % -2,05
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
MongoDB Aktie: Starke Quartalszahlen & neuer CEO - lohnt sich jetzt das Aktien kaufen?

Die MongoDB Aktie sorgte zuletzt für starke Kursbewegungen: Nach den frischen Quartalszahlen schoss der Kurs im nachbörslichen Handel um mehr als 15 % nach oben. Das Datenbankunternehmen überzeugte mit einem Gewinn- und Umsatzsprung, der deutlich über den Erwartungen lag. Hinzu kommt ein neuer CEO, der frischen Schwung in das Wachstum und die Profitabilität bringen soll.


