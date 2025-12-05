Für 20 Megawatt Leistung hat sich das Berliner Unternehmen einen Zuschlag in den EEG-Ausschreibungen gesichert. Die übrige Leistung soll über einen PPA vermarktet werden. Potenzial für einen Batteriespeicher sieht Saxovent auch. Saxovent Renewables hat ein baureifes Photovoltaik-Projekt mit 81,8 Megawatt von dem Entwickler Milvio in Mecklenburg-Vorpommern erworben. Für 20 Megawatt der Anlage gebe es bereits einen Zuschlag aus den EEG-Ausschreibungen. Die restliche Leistung will Saxovent über einen PPA vermarkten. Zudem biete das Projekt auch Potenzial, einen Batteriespeicher zu ergänzen, so das ...

