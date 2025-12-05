BASF-Chef Markus Kamieth blickt vorsichtig auf das kommende Jahr 2026. Im Gespräch mit dem Handelsblatt dämpfte Kamieth die Erwartungen an eine rasche wirtschaftliche Erholung. BASF rechne aktuell nicht damit, dass die Konjunktur 2026 spürbar zulege. Die deutsche Industrie befinde sich nicht im Rückzug, betonte er, agiere jedoch "defensiver als noch vor fünf oder sieben Jahren"."Die Chemieindustrie erlebt wohl ihre schwierigste Zeit seit 25 Jahren", so Kamieth weiter. BASF hat bereits auf die Belastungen ...

