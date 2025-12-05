EQS-News: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Personalie

Scherzer & Co. AG: Rolf Hauschildt legt sein Mandat als Aufsichtsrat zum 31.12.2025 nieder.



Rolf Hauschildt hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Mandat als Aufsichtsrat nach mehr als 20 Jahren Tätigkeit in diesem Gremium zum Jahresende aus Altersgründen niederlegt.



Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft bedauern diese Entscheidung sehr und danken Herrn Hauschildt für zwei Jahrzehnte, in denen er der Gesellschaft mit wertvollem Rat und Tat zur Seite stand.



Eine geeignete Nachfolgerin / ein geeigneter Nachfolger wird der Hauptversammlung im Mai 2026 zur Wahl vorgeschlagen werden.



Köln, 05. Dezember 2025



Der Vorstand





Über die Scherzer & Co. AG:

Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (0221) 82032-15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de



