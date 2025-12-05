Seit Wochen tobte ein Bietergefecht hinter verschlossenen Türen Tagen - jetzt ist der Deal perfekt: Für 72 Milliarden Dollar übernimmt Netflix den Medienkonzern Warner Bros. Discovery. Die Summe wird in einer Kombination aus Cash und Aktien gezahlt. Damit übernimmt der weltweit führende kostenpflichtige Streamingdienst eines der ältesten und renommiertesten Studios Hollywoods.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg meldet, erhalten die Aktionäre von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE