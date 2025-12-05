Der chinesische Produzent Sigenergy hat neue Geschäfts-Kooperationen für seine Batteriespeicher abgeschlossen. Dazu zählt auch ein Vorhaben zum bidirektionalem Laden. Der chinesische Batteriespeicher- und Wechselrichterproduzent Sigenergy berichtet über eine Reihe von Geschäftsvereinbarungen im deutschsprachigen Raum sowie der Schweiz. Wie das in Shanghai beheimatete Unternehmen mitteilte, erfolgten die Abschlüsse auf der Messe Solar Solutions, die am 4.12.2025 in Düsseldorf zu Ende ging.Demnach ...

