Ist ChatGPT nur ein einfaches Werkzeug oder doch ein bewusstes Wesen? Die Philosophin Dorothea Winter erklärt, warum die Frage nach der Superintelligenz nicht nur Akademiker:innen beschäftigen sollte, sondern auch rechtliche und ethische Folgen für uns alle hätte. Für Sam Altman oder Mark Zuckerberg scheint der Weg klar: große Sprachmodelle wie ChatGPT seien auf dem Weg zur Superintelligenz, einem Bewusstsein, das dem menschlichen Bewusstsein weit ...

