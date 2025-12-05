DHL läutet den Aufbau interner E-Lkw-Ladeparks an seinen deutschen Paketzentren ein: Im Paketzentrum Aschheim bei München sind nun die ersten sechs Lkw-Ladepunkte mit bis zu 400 kW in Betrieb gegangen. Bis 2027 sollen bei DHL bundesweit 170 solcher Lkw-Ladepunkte entstehen. Vor eineinhalb Jahren haben DHL und E.ON eine Kooperation verkündet, um an Zentren des Paketdiensts Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge zu installieren. Nun melden die ...

