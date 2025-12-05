DHL läutet den Aufbau interner E-Lkw-Ladeparks an seinen deutschen Paketzentren ein: Im Paketzentrum Aschheim bei München sind nun die ersten sechs Lkw-Ladepunkte mit bis zu 400 kW in Betrieb gegangen. Bis 2027 sollen bei DHL bundesweit 170 solcher Lkw-Ladepunkte entstehen. Vor eineinhalb Jahren haben DHL und E.ON eine Kooperation verkündet, um an Zentren des Paketdiensts Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge zu installieren. Nun melden die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net