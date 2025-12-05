DHL Supply Chain hat seinen ersten vollelektrischen Lkw des Typs Tesla Semi in Empfang genommen. Das Exemplar von US-Hersteller Tesla kommt nach einem Pilotprojekt im kalifornischen Livermore zum Einsatz, wo der Lkw laut den Partnern über 5.000 Kilometer auf regulären Strecken unterwegs war. DHL Supply Chain ist ein Unternehmensbereich der DHL Group, der sich im Kern mit Lager- und Transportdienstleistungen für Industriekunden beschäftigt. Die Unit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net