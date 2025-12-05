Wie der Mittelstand im Jahr 2050 dastehen wird, hängt nach Ansicht führender Branchenstimmen entscheidend von den Rahmenbedingungen ab, die Politik und Gesellschaft heute setzen. Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft zeichnen ein bemerkenswert konsistentes Zukunftsbild: Der Mittelstand der Zukunft ist vernetzter, globaler und technologischer - sofern er den benötigten Freiraum erhält, sich weiterzuentwickeln.Im Zentrum aller Einschätzungen steht der Ruf nach weniger Bürokratie und mehr unternehmerischer Freiheit. Ob im Handel, in der Industrie oder im ...

