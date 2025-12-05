Es wirkt auf den ersten Blick wie eine Kapitulation, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen jedoch als trotziges Treuebekenntnis. Cantor Fitzgerald hat das Kursziel für Michael Saylors Bitcoin-Wette MicroStrategy radikal zusammengestrichen. Doch während die Analysten den Rotstift ansetzen, warnen sie ihre Klienten gleichzeitig davor, dem Bären-Lager ins Netz zu gehen.In einer aktuellen Notiz senkt die US-Investmentbank das 12-Monats-Kursziel für die MicroStrategy-Aktie von ehemals 560 Dollar auf nunmehr ...

