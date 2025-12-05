© Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

Trotz reduzierter Jahresziele erhalten Airbus-Aktien zu Beginn des Monats sieben "Buy"-Empfehlungen von führenden Analysten.Airbus hat im November 72 Flugzeuge ausgeliefert und damit die Gesamtzahl in diesem Jahr auf 657 erhöht, teilte der europäische Flugzeughersteller am Freitag mit. Diese Zahl unterstreicht den schwachen November, den CEO Guillaume Faury nach einer Produktionsstörung angeführt hatte. Dies bedeutet, dass der weltgrößte Flugzeughersteller im Dezember eine fast rekordverdächtige Anzahl von 133 Flugzeugen ausliefern muss, um das neu revidierte Ziel von 790 Flugzeugen für 2025 zu erreichen. Die niedrigeren Auslieferungszahlen bilden den Abschluss einer schwierigen Woche, in …