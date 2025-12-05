Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur E.ON-Aktie an dieser Stelle nahm diese den eminent wichtigen Kursbereich von 15 Euro ins Visier. Dem Test der 15 Euro ging der Verlust der außerordentlich wichtigen Unterstützung von 15,6 Euro voraus.Die E.ON-Aktie weist unterm Strich für das Börsenjahr eine starke Performance auf. Allerdings gilt es gleichzeitig festzustellen, dass ein Großteil der in 2025 erzielten Kursgewinne bereits im 1. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.