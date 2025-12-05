Erst seit wenigen Tagen wird die HausVorteil-Aktie (A31C22) im Freiverkehr der Börse München (m:access) und inzwischen auch auf Xetra gehandelt. Das junge Unternehmen kam dabei in Form eines klassischen Listings, also ohne die Ausgabe neue Aktien, an den Kapitalmarkt. Kerngeschäft der Gesellschaft sind Equity Release-Modelle für Immobilien. Equity Release-Modelle ermöglichen Eigentümern von Wohnimmobilien, gebundenes Vermögen flexibel zu nutzen - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de