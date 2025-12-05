Anzeige
WKN: A3CTJC | ISIN: US81730H1095
Tradegate
05.12.25 | 16:01
12,800 Euro
-12,03 % -1,750
Markus Weingran
05.12.2025 15:27 Uhr
214 Leser
Quanten-Aktien im Aufwind!: Rubrik hebt ab, SentinelOne unter Druck & Performance-Chance auf 400%

In der wO Börsenlounge gehen wir heute auf Rendite-Jagd. Im Adventskalender ist heute eine Aktie, bei der eine Chance von mehr als 400 Prozent gesehen wird. Zudem wird ein neues Derivat ins Depot aufgenommen. Nobelpreisträger John Martinis warnte in einem Interview, dass China im globalen Quantenrennen rasant aufhole. Er bemerkte, dass der Vorsprung der USA möglicherweise nur noch Nanosekunden betrage. "China hat schnell aufgeholt", sagte Martinis. Der Markt interpretierte diese Aussage nicht nur als technische Analyse, sondern vor allem als Hinweis auf die wahrscheinliche Notwendigkeit staatlicher Investitionen, um einen Rückstand zu verhindern. Martinis hob hervor, dass das Weiße Haus - …

© 2025 Markus Weingran
