Der BEE kritisiert, dass die Politik kein geeignetes Verfahren vorschlägt, wie Netzanschlüsse für große Batteriespeicher künftig erfolgen sollten. Die sofortige Herausnahme aus der KraftNAV sei daher verfrüht. Die Bundesnetzagentur soll an einem "regelbasierten Netzanschluss- und Reservierungsverfahren" arbeiten, doch wann das kommen könnte, bleibt im Regierungsentwurf vollkommen unklar. Lediglich 24 Stunden Zeit hat das Bundeswirtschaftsministerium den Verbänden gegeben, um die vorgeschlagenen Änderungen in der Kraftwerks-Netzanschlussverordnung (KraftNAV) zu kommentieren.
