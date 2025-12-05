

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.12.2025 / 15:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Katharina Nachname(n): Herzog

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HUGO BOSS AG

b) LEI

529900LFVU534EBRXD13

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1PHFF7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 34,74 EUR 75.559,50 EUR 34,70 EUR 11.277,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 34,73 EUR 86.837,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate Exchange MIC: TGAT





