Pattern Group Inc. (Nasdaq: PTRN), ein führendes Unternehmen, das Marken auf globalen E-Commerce-Marktplätzen durch den Einsatz proprietärer Technologien und KI voranbringt, gab heute die Übernahme von ROI Hunter a.s. bekannt, einer leistungsorientierten Retail-Media-Plattform für Marken und Einzelhändler. ROI Hunter integriert Produkt-, Marketing- und Merchandising-Daten in einer einzigen zuverlässigen Quelle und ermöglicht so margengestützte Werbeentscheidungen auf SKU-Ebene über alle wichtigen Walled-Garden-Plattformen hinweg, darunter Google, Meta und Snap.

Die Übernahme festigt die Position von Pattern als weltweit führender E-Commerce-Beschleuniger und erweitert die KI-gestützten Werbemöglichkeiten des Unternehmens auf Meta, Google und Snapchat. ROI Hunter bietet einen soliden, auf SKU-Ebene basierenden Datenvorteil, der auf API-Integrationen und einem jährlich verwalteten Medienvolumen von über 1,8 Milliarden US-Dollar basiert und eine einzigartig detaillierte Ansicht der Leistung auf Produktebene ermöglicht.

"Wir freuen uns sehr, das Team von ROI Hunter bei Pattern willkommen zu heißen", erklärte Dave Wright, Mitbegründer und CEO von Pattern. "Ihr fundiertes technisches Fachwissen und ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz mit globalen Marken und Einzelhändlern stärken unsere Fähigkeit, international zu expandieren und auf Produktebene KI-gesteuerte Leistung über alle wichtigen Werbekanäle hinweg zu liefern."

Die Übernahme eröffnet Pattern und ROI Hunter neue Expansionsmöglichkeiten. Durch die Integration von ROI Hunter erhält Pattern eine einheitliche Retail-Media-Plattform, die Werbung auf SKU-Ebene über Meta, Google, Snap und globale Marktplätze hinweg ermöglicht und eine intelligentere, konsistentere kanalübergreifende Umsetzung ermöglicht.

"ROI Hunter unterstützt Marken seit Jahren dabei, ihre Rentabilität auf detailliertester Ebene zu verstehen", erklärte Karel Schindler, Gründer und CEO von ROI Hunter. "Durch die Kombination unserer Dateninfrastruktur auf SKU-Ebene mit den KI-Fähigkeiten, Daten und Marktplatz-Expertise von Pattern können wir Marken dabei unterstützen, die gesamte Geschichte jedes Produkts zu verstehen von der Entdeckung in sozialen Medien über die Suchabsicht bis hin zum Kauf auf Marktplätzen. Wir können Innovationen beschleunigen und Marken dabei unterstützen, ihr Wachstum mit größerer Geschwindigkeit, Präzision und Klarheit voranzutreiben."

ICON Corporate Finance fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater von ROI Hunter. Badokh fungierte als Rechtsberater von ROI Hunter, während Spencer Fane LLP und Nirris s.r.o. als Rechtsberater von Pattern tätig waren.

Über Pattern

Pattern fördert Marken auf globalen E-Commerce-Marktplätzen durch den Einsatz proprietärer Technologie und künstlicher Intelligenz. Mithilfe von mehr als 46 Billionen Datenpunkten, hochentwickelten Machine-Learning- und KI-Modellen optimiert und automatisiert Pattern alle Hebel des E-Commerce-Wachstums für globale Marken, darunter Werbung, Content-Management, Logistik und Fulfillment, Preisgestaltung, Prognosen und Kundenservice. Hunderte von globalen Marken vertrauen täglich auf die E-Commerce-Beschleunigungsplattform von Pattern, um ein profitables Umsatzwachstum auf über 60 globalen Marktplätzen zu erzielen darunter Amazon, Walmart.com, Target.com, eBay, Tmall, TikTok Shop, JD und Mercado Libre. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pattern.com oder senden Sie eine E-Mail an press@pattern.com.

Über ROI Hunter

ROI Hunter steigert die Leistung von Einzelhandelsmarken mit einer proprietären Plattform für das Produktleistungsmanagement, die auf fortschrittlichen Datenintegrationen über verschiedene Kanäle und Datenquellen hinweg basiert. Durch die Vereinheitlichung von Produktdaten aus dem gesamten E-Commerce-Ökosystem und die Anwendung intelligenter Optimierungsmaßnahmen bietet ROI Hunter Einzelhändlern eine zentrale Informationsquelle zur Verwaltung und Automatisierung wichtiger Wachstumsfaktoren, darunter Einblicke auf Produktebene, dynamische Kreativlösungen und Kampagnenoptimierung. Führende Einzelhändler weltweit vertrauen täglich auf ROI Hunter, um ihre Rentabilität zu steigern, die Sichtbarkeit ihrer Produkte zu verbessern und ihren Umsatz über wichtige digitale Kanäle wie Meta, Google und Snapchat zu skalieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.roihunter.com oder senden Sie eine E-Mail an wehelp@roihunter.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen Strategien, Angeboten, Fähigkeiten, Expansionsmöglichkeiten, Optimierungen, Leistungen, erwarteten Ergebnissen und Zeitpunkten für die vorgenannten Punkte. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß schwer vorherzusagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Weitere Informationen zu Faktoren, die die Ergebnisse und die Genauigkeit der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich beeinflussen könnten, finden Sie in unserem endgültigen Prospekt, der am 19. September 2025 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, in unserem Formular 10-Q, das am 6. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in unseren nachfolgenden Einreichungen bei der SEC. Wir behalten uns vor, solche zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren, lehnen jedoch jede Verpflichtung dazu ab.

