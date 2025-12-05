DJ PTA-Adhoc: TeleService AG: Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

TeleService AG: Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes

München, den 05.12.2025 (pta000/05.12.2025/15:55 UTC+1)

Die Gesellschaft gibt bekannt, dass Herr Andreas Stundner mit Wirkung zum 31.12.2025 nach Ablauf seiner Bestellungsfrist aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet. Die Gesellschaft wird zukünftig alleine durch das Vorstandsmitglied Herrn Robert Platil geführt.

Über die Teleservice AG:

Die Teleservice AG ist die Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe mit Fokus auf Firmen-Mobilfunkgeräte. Teleservice bietet als "Mobile Devices as a Service" Dienstleister seinen Kunden die Beschaffung und optimale Verwaltung ihrer Firmenmobilfunkgeräte an. In diesem Zusammenhang werden den Unternehmen zur Entlastung u.a. sowohl Tarifoptimierungen, Daten-Auswertungen, Vernetzung mit internen Systemen, CRM als auch die automatische Rechnungsverarbeitung mit Hilfe der selbstentwickelten Software ermöglicht.

Die Aktie der Teleservice AG (WKN: A1PHET; ISIN: DE000A1PHET1) ist an der Münchener Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen finden Interessenten auf der Interneseite der Teleservice AG unter https://teleservice-ag.de/ investor-relations/

