Anzeige
Mehr »
Freitag, 05.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Timing könnte nicht besser sein - Durchbruchsjahr 2026 für Myriad
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1PHET | ISIN: DE000A1PHET1 | Ticker-Symbol: TH51
München
05.12.25 | 08:21
3,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Telekom
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TELESERVICE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TELESERVICE AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
05.12.2025 16:27 Uhr
288 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: TeleService AG: Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes

DJ PTA-Adhoc: TeleService AG: Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

TeleService AG: Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes

München, den 05.12.2025 (pta000/05.12.2025/15:55 UTC+1)

Die Gesellschaft gibt bekannt, dass Herr Andreas Stundner mit Wirkung zum 31.12.2025 nach Ablauf seiner Bestellungsfrist aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet. Die Gesellschaft wird zukünftig alleine durch das Vorstandsmitglied Herrn Robert Platil geführt.

Über die Teleservice AG:

Die Teleservice AG ist die Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe mit Fokus auf Firmen-Mobilfunkgeräte. Teleservice bietet als "Mobile Devices as a Service" Dienstleister seinen Kunden die Beschaffung und optimale Verwaltung ihrer Firmenmobilfunkgeräte an. In diesem Zusammenhang werden den Unternehmen zur Entlastung u.a. sowohl Tarifoptimierungen, Daten-Auswertungen, Vernetzung mit internen Systemen, CRM als auch die automatische Rechnungsverarbeitung mit Hilfe der selbstentwickelten Software ermöglicht.

Die Aktie der Teleservice AG (WKN: A1PHET; ISIN: DE000A1PHET1) ist an der Münchener Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen finden Interessenten auf der Interneseite der Teleservice AG unter https://teleservice-ag.de/ investor-relations/

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      TeleService AG 
           Destouchesstraße 68 
           80796 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Robert Platil 
Tel.:         +49 (89) 2060 307-0 
E-Mail:        info@teleservice.ag 
Website:       www.teleservice-ag.de 
ISIN(s):       DE000A1PHET1 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764946500339 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 09:55 ET (14:55 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.