Bussnang - Stadler Rail hat den Zuschlag für die Lieferung von 27 Citylink-Trams nach Deutschland erhalten. Der Auftrag umfasst auch die Wartung und Ersatzteilversorgung der Fahrzeuge über 30 Jahre, wie der Ostschweizer Konzern am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Finanzielle Details wurden keine genannt. Die Bestellung kommt von der Fahrzeugmanagement-Region Frankfurt RheinMain (Fahma), einer Tochter des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab