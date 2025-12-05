Wenn Solarparks mit Mittelspannung betrieben werden, könnten sie erhebliche Materialkosten sparen. Das würde auch die solaren Stromgestehungskosten absenken, wie ein Forschungsvorhaben des Fraunhofer ISE zeigen will. Durch die Erhöhung der elektrischen Systemspannung könnten Photovoltaikparks erhebliche Materialkosten sparen. Wie genau das aussehen kann, untersucht ein Forschungsprojekt des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE. Das Projekt »SeVen« will dabei materialintensive Komponenten ...

