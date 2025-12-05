Paukenschlag im Streaming-Krieg: Netflix will die Studio- und Streaming-Assets von Warner Bros. Discovery übernehmen - inklusive HBO Max. Das Volumen: 72 Milliarden Dollar, inklusive zu übernehmender Schulden sogar rund 82,7 Milliarden Dollar. Doch ausgerechnet die US-Regierung stellt sich offenbar quer.Die Trump-Administration hält einem Medienbericht zufolge wenig von dem Mega-Deal zwischen Netflix und Warner Bros. Discovery. "Ich begegne den Film- und Streaming-Angeboten des Unternehmens mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
