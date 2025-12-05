Airbus: Rücksetzer nutzen!
|196,50
|197,14
|18:30
|196,52
|197,10
|18:30
|Aktuelle Nachrichten
|18:21
|16:30
|JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach November-Auslieferungszahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das jüngst nach unten revidierte...
|16:30
|EILMELDUNG: Airbus sorgt für Spannung - kommt bald die Entscheidung?
|15:58
|Taiwanische Tigerair erweitert Flotte mit Airbus A321neo
|15:20
|dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.12.2025 - 15.15 Uhr
| ROUNDUP: Netflix will Warner Bros. übernehmen - 83 Milliarden-Dollar-Deal LOS ANGELES - Der Streaming-Riese Netflix will das Hollywood-Urgestein Warner Brothers übernehmen. Nach der Abspaltung des...
|AIRBUS SE
|197,10
|-0,18 %