Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist der Aufschwung zum Wochenschluss weitergegangen. Damit hat der Leitindex SMI in den vergangenen 13 Tagen 12 Mal zugelegt. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Die Anleger hielten sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche zurück, hiess es am Markt. Das Geschäft verlaufe bis auf Spezialsituationen eher ruhig. Die Stimmung sei neutral. Gewisse Aktivitäten seien auch darauf zurückzuführen, ...

