FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Alstom von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres sei besser gewesen als erwartet, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders positiv beurteilt er das Verhältnis von Auftragseingängen zum Umsatz. Der besser als erwartete freie Liquiditätszufluss zeige, dass der Konzern auf einem guten Weg sei. Aus seiner Sicht bleibt der Wachstumskurs des Zugherstellers intakt./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475





