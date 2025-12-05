Die strategische Transaktion erschließt Wertpotenziale für AmTrust und stärkt die Position der ANV Group Holdings für ein beschleunigtes Wachstum

Der ehemalige AmTrust President Adam Karkowsky übernimmt die Leitung der ANV Group Holdings als Chairman und CEO

AmTrust Financial Services, Inc. ("AmTrust" oder das "Unternehmen"), ein globaler Spezialversicherer für Sach- und Unfallversicherungen, und Blackstone Credit Insurance ("BXCI") haben heute den Abschluss einer strategischen Transaktion bekannt gegeben. AmTrust und von BXCI verwaltete Fonds sind im Rahmen dieser Transaktion eine Partnerschaft eingegangen, um bestimmte Managing General Agencies ("MGAs") und gebührenbasierte Geschäftsbereiche von AmTrust in den USA, im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa in die ANV Group Holdings Ltd. ("ANV"), ein neu gegründetes unabhängiges Unternehmen, ausgliedern. Dies erfolgt vorbehaltlich der Erteilung der behördlichen Genehmigungen.

AmTrust und ANV haben eine auf zehn Jahre angelegte Kapazitätsvereinbarung geschlossen, die vorsieht, dass AmTrust weiterhin als Versicherer für die bestehenden Geschäftsbücher fungiert, die über die MGAs angeboten werden. Wie am 15. September 2025 bereits angekündigt, erstreckt sich die Vereinbarung auf sieben Tochtergesellschaften von AmTrust: ANV Specialty, Risico, Collegiate, ANV Nordic, Arc Legal, Qualis und Abacus. Diese Unternehmen bieten verschiedene Risiko- und Versicherungsdeckungen an, einschließlich Cyber Excess and Surplus (E&S), Directors and Officers (D&O), Transaktionsrisikoversicherung, Berufshaftpflicht, Rechtsschutz, Hypotheken und strukturierte Kredite, Garantie, Arbeitsunfallversicherung für Beschäftigte in der Landwirtschaft, Einkommensschutz, Unfall- und Krankenversicherung ("Accident and Health", A&H) sowie Nischenimmobilien für Wohn- und Gewerbezwecke.

Adam Karkowsky hat nach knapp 15 Jahren in Führungspositionen bei AmTrust, wo er zuletzt als President tätig war, die Rolle des Chairman und CEO von ANV übernommen. Weitere Mitglieder des ANV-Führungsteams sind Joseph Brecher, Chief Financial Officer (zuvor SVP, Leiter Alternative Investments bei AmTrust), Jacob Decter, Chief Operating Officer (zuvor Chief Strategy Officer, Global Fee Businesses, und Head of Mergers Acquisition and Corporate Development bei AmTrust) sowie Aaron Basilius, Head of MGAs US (zuvor SVP Cyber bei AmTrust).

"Wir freuen uns sehr, diese Transaktion in Partnerschaft mit Blackstone erfolgreich abgeschlossen zu haben, um weiter auf der starken Basis dieser globalen MGA-Plattform aufzubauen", so Barry Zyskind, Chairman und Chief Executive Officer von AmTrust. "Ich freue mich darauf, dass ANV unter der Leitung von Adam ein neues Niveau an profitablem Portfoliowachstum erreichen und auch in Zukunft starke Underwriting- und Serviceleistungen bieten wird. Wir werden die Zusammenarbeit mit ANV fortsetzen und durch unsere beträchtliche einbehaltene Beteiligung an seinem zukünftigen Erfolg teilhaben."

Adam Karkowsky, Chairman und CEO von ANV, sagte: "Durch den Aufbau einer unabhängigen, diversifizierten multinationalen MGA-Plattform, die auf fundiertem Versicherungsfachwissen und langjähriger Zusammenarbeit basiert, ist ANV bestens aufgestellt, um mit der kontinuierlichen Unterstützung unserer Partner AmTrust und Blackstone ein signifikantes Wachstum zu erzielen und langfristigen Wert zu schaffen. Wir haben ein talentiertes Team in den USA, im Vereinigten Königreich und in Europa, das unseren Maklern, Partnern und Kunden herausragende Dienstleistungen bietet."

Über AmTrust Financial Services, Inc.

AmTrust Financial Services, Inc. ist ein führender Spezialversicherer, der für seine innovativen Lösungen sowie sein Engagement für herausragenden Service bekannt ist und weltweit in mehr als 60 Ländern tätig ist. Weitere Informationen über AmTrust erhalten Sie unter http://www.amtrustfinancial.com.

Über ANV Group Holdings Ltd.

ANV Group Holdings Ltd. ("ANV") ist eine führende Managing General Agency-Plattform, die eine diversifizierte Palette von Spezial-, Affinitäts- und Wholesale-Versicherungsprodukten in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Europa anbietet. ANV, die über umfassende Branchenerfahrung verfügt und auf eine Geschichte profitablen Wachstums zurückblicken kann, erwirbt und skaliert MGAs und entwickelt neue Angebote. Dank ihrer differenzierten Underwriting-Expertise bietet sie herausragende Lösungen und einen hervorragenden Service.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251205701496/de/

Contacts:

AmTrust Financial Services und ANV Group Holdings



Mairi Mallon

mairi.mallon@rein4ce.co.uk

+44 (0)7843 076533



Cathy Loos

amtrust@ketchum.com

1 212 729 3753