Puma hat in den vergangenen Jahren den Anschluss verpasst. Die Kollektionen wirken austauschbar, ohne Esprit, ohne kreative Handschrift. Während Adidas und Nike immer weiter davoneilen, machen zudem hippe, trendige Newcomer-Brands Puma das Leben schwer. Die Folge: sinkende Margen, schwache Zahlen, wachsender Druck auf das Management. Die schwierige Lage bei Puma könnten Schnäppchenjäger wie Anta Sports, Li Ning oder Finanzinvestoren ausnutzen und den Traditionskonzern vom Kurszettel nehmen.In der ...

