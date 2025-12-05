Der KI-Boom treibt die Rechenzentrums-Infrastruktur weiter an: Ein zentraler Hardware-Partner aus Asien meldet im November ein Umsatzplus von 26 Prozent und verweist auf starke Dynamik bei KI-Server-Racks. Für Nvidia ist das ein wichtiger Hinweis aus der Lieferkette.Foxconn liefert im KI-Boom das nächste harte Signal aus der Lieferkette - und das ist auch für Nvidia-Anleger hochrelevant. Der weltweit größte Auftragsfertiger (Hon Hai) hat im November den Umsatz um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
