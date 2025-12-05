In China sind sämtliche Varianten des Model Y für das Jahr 2025 bereits vergeben. Trotz intensiven Wettbewerbs durch BYD und XPeng dominiert Tesla das Premiumsegment der Elektro SUVs und meldet beeindruckende Zahlen.Rekordnachfrage trifft auf knappe Kapazitäten Alle vier verfügbaren Modellvarianten des Model Y sind laut aktuellen Marktbeobachtungen in China ausverkauft. Die Lieferzeit beträgt für die Version mit Hinterradantrieb sowie das ...

