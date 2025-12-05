EQS-News: Newmark Group, Inc. / Schlagwort(e): Personalie

Newmark ernennt den weltweit anerkannten Immobilienmanager Peter Trollope zum Leiter des Bereichs Occupier Solutions



05.12.2025 / 21:05 CET/CEST

Weiterentwicklung strategischer Beratungsleistungen für Unternehmenskunden NEW YORK, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ("Newmark" oder "das Unternehmen"), ein führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Unternehmen und andere Eigentümer und Nutzer, gibt bekannt, dass das Unternehmen Peter Trollope als Global Head of Occupier Solutions eingestellt hat. Als weltweit anerkannter Immobilienmanager, der komplexe Immobilienstrategien für einige der größten Unternehmen der Welt geleitet hat, wird Trollope das weitere Wachstum und die Weiterentwicklung des integrierten Bereichs Occupier Solutions- von Newmark überwachen, das Kunden durch globale Strategieberatung, Arbeitsplatzstrategie und Human Experience, Mietervertretung, Transaktionsmanagement, Programm- und Projektmanagement, Mietvertragsverwaltung und Facility Management betreut. "Unser Ziel ist es, der bevorzugte End-to-End-Dienstleister für gewerbliche Nutzer zu sein, und wir glauben, dass es unter Peters Führung erheblichen Spielraum für das Wachstum des Bereichs Occupier Services unseres Unternehmens gibt", sagte Barry Gosin , Chief Executive Officer. "Führungskräfte im Bereich Unternehmensimmobilien legen neben den Kosten vor allem Wert auf Effizienz, Kultur und Risikomanagement. Unser Vorteil wird in der Geschwindigkeit, Transparenz und den Ergebnissen liegen, die durch moderne Technologie, disziplinierte Umsetzung und einen unermüdlichen Fokus auf den Kundennutzen ermöglicht werden." Mit seiner globalen Erfahrung in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum hat Trollope Fortune-500-Kunden aus verschiedenen Branchen bei geschäftskritischen Initiativen beraten, darunter die Neugestaltung von Arbeitsplätzen, M&A-Integration und Portfoliooptimierung. Bevor er zu Newmark kam, war er als Global Head of Project Management Advisory bei der CBRE Group tätig, wo er ein Geschäft mit einem Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar und mehr als 5.000 Fachkräften leitete. "Mit seiner globalen Perspektive, seiner operativen Disziplin und seiner Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Kundenergebnissen ist Peter Trollope einzigartig geeignet, unser Occupier Solutions-Geschäft auszubauen und den Wert, den wir unseren Unternehmenskunden weltweit bieten, zu steigern", sagte Lou Alvarado , Chief Operating Officer. "Er ist eine Führungspersönlichkeit, die alle Dimensionen eines Unternehmens - Mitarbeiter, Prozesse und Leistung - verbessert und maßgeblich dazu beitragen wird, unser Ziel zu erreichen, bis 2029 einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar aus Management Services, Servicing Fees und Sonstigem zu erzielen." Die Ernennung von Trollope spiegelt die umfassendere Strategie von Newmark wider, in erstklassige Talente zu investieren und durch eine nahtlose Integration von Immobilien, Menschen und Technologie eine hochwirksame Beratung zu bieten. Er wird eng mit Elizabeth Hart , President of Leasing for North America, zusammenarbeiten, um die Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen Leasing und Management Services von Newmark weiter zu fördern und gleichzeitig die strategische Planung und die Kundenergebnisse voranzutreiben sowie einen konsistenten Kundenservice in großem Maßstab sicherzustellen. "Newmark verfügt über die Dynamik, die Führungsstärke und das Vertrauen der Kunden, um zu gestalten, was Nutzer-Dienstleistungen leisten können", sagte Trollope. "Die Branche verlangt nach einem Partner, der schneller agiert, Technologie nativer integriert und Erfolg anhand von Ergebnissen misst. Das ist Newmarks Maßstab für Exzellenz." Informationen zu Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ("Newmark") ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien, das jede Phase des Immobilienlebenszyklus nahtlos abdeckt. Das umfassende Angebot an Dienstleistungen und Produkten von Newmark ist einzigartig auf jeden Kunden zugeschnitten, von Eigentümern über Nutzer und Investoren bis hin zu Gründern sowie von Start-ups bis zu Blue-Chip-Unternehmen. Newmark kombiniert seine globale Reichweite mit Marktkenntnissen in etablierten wie auch aufstrebenden Immobilienmärkten und bietet so Kunden über das gesamte Branchenspektrum hinweg erstklassige Dienstleistungen. In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2025 erwirtschaftete Newmark einen Umsatz von über 3,1 Milliarden US-Dollar. Mit Stand 30. September 2025 betrieben Newmark und dessen Geschäftspartner gemeinsam rund 170 Büros mit mehr als 8500 Fachkräften auf vier Kontinenten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte nmrk.com oder folgen Sie @newmark . Erläuterung zu zukunftsgerichteten Aussagen über Newmark

Aussagen in diesem Dokument über Newmark, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Dazu zählen Aussagen zu Geschäft, Ergebnissen, finanzieller Lage, Liquidität sowie Ausblick des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können und dem Risiko unterliegen, dass die tatsächlichen Auswirkungen von den derzeit erwarteten möglicherweise erheblich abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Newmark keine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen. Eine Erörterung zusätzlicher Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Newmark, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in diesen Unterlagen dargelegten Risikofaktoren und den besonderen Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen sowie etwaige Aktualisierungen dieser Risikofaktoren und des besonderen Hinweises zu zukunftsgerichteten Informationen, die in nachfolgenden Berichten auf Formular 10-K, Formular 10-Q oder Formular 8-K enthalten sind. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838874/Peter_Trollope.jpg

