Die Aktie von Novo Nordisk hat spürbar zugelegt, nachdem die Privatbank Berenberg ihre Einstufung erneut mit Kaufen bestätigte. Zwar wurde das Kursziel von zuvor 425 auf nun 400 dänische Kronen gesenkt, dennoch bleibt die positive Einschätzung bestehen. Die Analysten betonen weiterhin das strukturelle Wachstumspotenzial des Pharmakonzerns.Bewertungskorrektur mit Signalwirkung Die Anpassung des Kursziels folgt auf eine Serie von Rücknahmen ...

