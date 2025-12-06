Jetzt ist es also öffentlich: Netflix wird Warner Bros. übernehmen. Aber die Börse scheint von dem Deal wenig angetan zu sein, denn die Netflix-Aktie notiert auch zum Wochenschluss mit 3% im Minus. Was sind die Details des Deals und ist Netflix damit wirklich ein Gewinner? Die Fakten Netflix wird den Medienkonzern Warner Bros. Discovery für 72 Milliarden US$ übernehmen. Inklusive übernommener Schulden beläuft sich der Gesamtwert der Transaktion auf ...

