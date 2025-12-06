ZenaTech expandiert gezielt in den US-Drohnenmarkt

Anzeige / Werbung

Übernahme in Jacksonville stärkt Position im Regierungs- und Luftfahrtsektor

ZenaTech Inc. hat den nächsten strategischen Schritt im Bereich Drone-as-a-Service (DaaS) gesetzt. Das Technologieunternehmen mit Fokus auf KI-gestützte Drohnen, Enterprise-SaaS und Quantencomputing hat die Übernahme der Smith Surveying Group LLC mit Sitz in Jacksonville, Florida, abgeschlossen. Mit der nunmehr 13. Akquisition im DaaS-Segment weitet ZenaTech seine Präsenz gezielt in einem der wachstumsstärksten Ballungsräume der USA aus - einem Hotspot für Luft- und Raumfahrt.

Die Smith Surveying Group bringt langjährige Marktkenntnis und ein etabliertes Kundenportfolio aus den Bereichen Kommunalverwaltung, Luftfahrt und Gewerbe mit. CEO Shaun Passley, Ph.D., sieht in der Übernahme einen klaren Wachstumsimpuls: Hier bietet sich ein breites Spektrum von Möglichkeiten für den Einsatz unserer Drone-as-a-Service-Lösungen in wichtigen Vertikalmärkten wie Transport, öffentlicher Bau, Versorgungswesen, Gewerbe und Vermessung in der Küstenentwicklung.

Floridas Flughafenausbau als Nachfrage-Turbo

Ein zentraler Treiber für die Expansion in Florida ist die dynamische Entwicklung im Luftfahrtsektor. Insbesondere der Ausbau und die Modernisierung von Flughäfen lassen den Bedarf nach präzisen und effizienten Vermessungs- und Inspektionslösungen steigen. Passley betont: "Im Luftfahrtmarkt Floridas wird aktuell enorm in den Ausbau und in die Modernisierung von Flughäfen investiert. Das beflügelt die Nachfrage nach schnellen und effizienten Vermessungs- und Inspektionsdiensten unter Einsatz von Drohnen, und wir sind in der Lage, diesen Bedarf bestens zu bedienen".

Die Smith Surveying Group ist seit 1988 tief in der Region Jacksonville verwurzelt und hat zahlreiche Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte mitgestaltet. Gemeinsam mit der vor Kurzem übernommenen A&J Land Surveyors, Inc., die ebenfalls ihren Sitz in Jacksonville hat, verfügt ZenaTech nun über ein starkes Fundament, um sein Serviceangebot in der Region auszubauen - mit Fokus auf Luftfahrt, Infrastruktur und Versorgung.

Starke Marktbedingungen stützen DaaS-Wachstum

Im aktuellen Haushalt Floridas für 2025/26 sind über 345 Mio. Dollar für Flughäfen vorgesehen - ein massiver Investitionsschub, der auch die Nachfrage nach drohnengestützten Landvermessungen anheizt. Jacksonville, mit seiner komplexen Küstenlage und wachsenden Handelskorridoren, bietet zusätzliches Potenzial für Umweltmonitoring, hydrografische Vermessungen und Bauaufsicht. ZenaTech will mit fortschrittlicher Datentechnologie diese Märkte bedienen und die Entwicklung nachhaltiger und widerstandsfähiger Infrastrukturen unterstützen.

Skalierbares Service-Modell mit Fokus auf wiederkehrende Umsätze

Das DaaS-Modell von ZenaTech basiert auf einem flexiblen, abonnementbasierten Zugang zu Drohnendienstleistungen - ohne Investitionskosten für Kunden. Zum Angebot zählen Vermessung, Inspektion, Wartung, Hochdruckreinigung, Bestandsverwaltung und Präzisionslandwirtschaft. ZenaTech setzt dabei auf profitable Unternehmen mit hoher Drohnenaffinität und etabliert ein globales Multi-Service-Netzwerk. Die Strategie: kontinuierliches Wachstum durch wiederkehrende Umsätze und enge Kundenbindungen.

-------

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

