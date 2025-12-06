Ist das endlich der offizielle Startschuss zur Jahresendrallye? Der Dax beendete im gestrigen Freitagshandel die Börsenwoche oberhalb der eminent wichtigen Marke von 24.000 Punkten. In den letzten Handelstagen war es mitunter "zäh", doch zum Wochenausklang kam noch einmal etwas Dynamik in den Index. Der Sprung über die 24.000 Punkte könnte nun frische Kräfte freisetzen, wobei bis zur Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (10. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de