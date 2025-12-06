Electreon gehört zu den Vorreitern im Bereich des induktiven Ladens während der Fahrt. Nun präzisiert die israelische Firma, dass sie zur Übertragung des Stroms auf Siliziumkarbid-Leistungsmodule von Infineon setzt. Durch diese sei eine Dauer- und Spitzenladeleistung von 200 bzw. 300 kW möglich. Die Partner geben bekannt, dass Infineons SiC-Module des Typs EasyPACK 3B CoolSiC 2000 V speziell für die Anforderungen von Electreon entwickelt wurden. ...

