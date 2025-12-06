Trend Urban Mining: Warum IonDrive Limited eine Entwicklung ähnlich wie Umicore nehmen könnte

Anzeige / Werbung

Der wachsende Trend rund um Lithium-Eisen-Phosphat- (LFP-) Batterien und Urban Mining prägt die Marktdynamik im europäischen Recyclingsektor. Laut aktuellen Prognosen steigt der Wert des europäischen LFP-Recyclingmarkts von einer kleinen Basis im Jahr 2024 auf mehr als 1,8 Mrd. USD bis 2035. Wesentliche Treiber sind der Ausbau der Elektromobilität, die verstärkte Nutzung stationärer Energiespeicher und regulatorische Vorgaben, die geschlossene Materialkreisläufe fordern. Der Trend zeigt, dass Unternehmen entlang des Technologiepfads für Batterierohstoffe strukturell von wachsenden Rücklaufmengen profitieren könnten.

IonDrive Limited - Technologieorientierter Anbieter im Recyclingumfeld

IonDrive Limited (WKN A3E1X8, ISIN AU0000305542) entwickelt Verfahren zur Rückgewinnung von Rohstoffen aus Altbatterien und industriellen Reststoffen. Das Unternehmen positioniert sich auf einem Marktsegment, das zunehmend von Kreislaufwirtschaft, Effizienzsteigerung und neuer Infrastruktur geprägt wird. Gemeinsam mit Colt Recycling LLC soll beispielsweise künftig gemischter E-Waste verarbeitet und insbesondere seltene Erden aus Permanentmagneten zurückgewonnen werden. Eine erste techno-ökonomische Studie für eine modulare Anlage mit 2.000 Tonnen Jahreskapazität liefert positive Hinweise; weiterführende Laboruntersuchungen laufen und sollen bis Mitte 2026 abgeschlossen sein. Damit erweitert Iondrive sein Profil vom Energiespeicher-Spezialisten hin zu einem Anbieter von Lösungen im Bereich Urban Mining.

Umicore - etablierter Recycling- und Materialdienstleister

Umicore (WKN A0ND40, ISIN BE0974320526) ist ein international aktiver Anbieter von Kathodenmaterialien und Recyclinglösungen. Das Unternehmen verfügt über bestehende Produktionsnetze, industrielle Kapazität und Erfahrung bei der Rückgewinnung strategischer Metalle. Die Positionierung entlang der Wertschöpfungskette erlaubt es dem Unternehmen, technologische Entwicklungen frühzeitig in eigene Prozesse zu integrieren und gleichzeitig von regulatorischen Entwicklungen im Bereich Kreislaufwirtschaft zu profitieren.

Der Trend zum LFP-Recycling schafft einen Markt mit starkem Wachstumspotenzial und steigender Relevanz für geschlossene Materialkreisläufe. IonDrive Limited und Umicore sich in einem Umfeld, das durch Marktdynamik, regulatorische Impulse und technologische Anforderungen geprägt ist. Während Umicore als etablierter Anbieter bereits skaliert, könnte IonDrive Limited in einem ähnlichen Trendpfad wachsen - getragen von der steigenden Bedeutung des LFP-Recyclings und der wachsenden Mengen an Batteriematerialien im europäischen Markt.

