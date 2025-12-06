Die aktuelle Konsolidierung des Rüstungstitels eröffnet Einstiegschancen bei dieser Alternative zum deutschen DAX-Konzern Rheinmetall. Hier lohnt sich für Anleger ein genauerer Blick. Vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 überrascht es kaum, dass die Aktie von BAE Systems zu den Dauerläufern der letzten Jahre zählt. Der britische Verteidigungskonzern profitierte von einer massiven ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.