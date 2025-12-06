Am Freitag stiegen die Aktien von Delivery Hero um 7,77 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 19,90 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 19,99 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuf Wochensicht zeigte die Aktie keine gute Entwicklung: Mit einem Minus von 1,00 Prozent sicherte sie sich einen Platz im Mittelfeld.Im bisherigen Jahresverlauf ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.