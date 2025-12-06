Elon Musks Social-Media-Plattform steht schon seit Längerem in der Kritik. Jetzt hat Brüssel basierend auf dem Digital Services Act erstmals eine Strafe verhängt. Die USA reagieren mit heftigen Vorwürfen. Die EU verhängt wegen fehlender Transparenz eine Strafe in Höhe von 120 Millionen Euro gegen Elon Musks Onlineplattform X. Wie der Spiegel berichtet, reagierte der Tech-Milliardär empört und forderte in einem Post sogar, die EU abzuschaffen. Auch ...

