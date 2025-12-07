Die Aktie von DroneShield hat zuletzt nach einem deutlichen Rückgang ein Wochentief bei 1,036 Euro markiert. Im Anschluss an diesen Tiefpunkt konnte sich der Kurs wieder leicht erholen. Auffällig ist dabei, dass die ansonsten für ihre hohe Volatilität bekannte Aktie an den letzten beiden Handelstagen der Woche in einer ungewöhnlich engen Handelsspanne notierte.Häufig kommt es bei diesem Kursmuster zu einem Ausbruch nach oben. Es ist jedoch wichtig ...

