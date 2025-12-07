Neural Therapeutics wächst mit Hanf.com - neue Standorte, neue Marktchancen

Anzeige / Werbung

Neural Therapeutics Inc. verfolgt weiter eine klare Expansionsstrategie. Mit der Eröffnung zweier neuer Filialen in Bielefeld und Herford wächst das Filialnetz von Hanf.com auf nunmehr 19 Standorte in ganz Deutschland. Das kanadische Unternehmen mit Fokus auf pflanzliche Therapieansätze sichert sich damit eine breitere operative Basis im europäischen CBD-Einzelhandel - und profitiert zugleich vom dynamischen Wachstum dieses Segments.

Die Beteiligung an CWE European Holdings, der Muttergesellschaft von Hanf.com, beläuft sich auf 30,75 Prozent. Über diese Struktur wird das operative Einzelhandelsgeschäft in Deutschland gesteuert. Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) agiert somit doppelt: als Biotech-Innovator in der Entwicklung pflanzlicher Therapien für psychische Erkrankungen und als strategischer Mitgestalter eines wachsenden Hanfmarktes.

Umsatzsprung im Vertrieb: Hanf.com wächst operativ um 65 Prozent

Die Geschäftszahlen für 2024 zeigen die Dynamik des Marktes: Hanf.com konnte den Umsatz von rund drei auf knapp fünf Millionen Euro steigern - ein Plus von rund 65 Prozent. Auch die operative Marge fällt mit etwa 11 Prozent positiv aus. Neben dem stationären Geschäft entwickelt sich auch der digitale Vertrieb solide. Der Umsatz des Online-Shops stieg von 0,5 auf rund 0,7 Millionen Euro - ein Zuwachs, der die Mehrkanalstrategie des Unternehmens bestätigt.

Mit dem weiteren Ausbau der Ladenpräsenz erschließt Hanf.com neue Kundengruppen in bisher weniger bearbeiteten Regionen. Die Standorte in Bielefeld und Herford markieren dabei den nächsten Schritt, um das bundesweite Netz flächendeckend auszubauen.

Zwei Säulen, eine Strategie: Pharmatechnologie und Konsumgüter im Zusammenspiel

Mit der Investition in Hanf.com verfügt Neural Therapeutics neben der biotechnologischen Forschung über ein tragfähiges kommerzielles Standbein. Während die Entwicklung neuer pflanzlicher Wirkstoffe in der Pipeline steckt, generiert der Retail-Sektor bereits laufende Einnahmen - und schafft damit Planbarkeit.

Der deutsche CBD-Markt bietet dafür das passende Umfeld: Schätzungen zufolge liegt das Kundenpotenzial bei rund zehn Millionen Verbrauchern. Hanf.com setzt auf einen Mix aus stationärem Handel, Online-Shop und Großhandel - ein flexibles Modell, das auch regulatorischen Veränderungen Rechnung trägt. Im Spannungsfeld zwischen wachsender Nachfrage nach natürlichen Produkten und einem sich wandelnden Gesundheitsbewusstsein positioniert sich das Unternehmen damit strategisch breit.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

