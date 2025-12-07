Es liest sich wie die Chronologie eines kompletten Systemversagens: Der Tierschutzfall in Ramiswil. Bei einer Kontrolle im Solothurner Ramiswil wurden auf einem Hof gravierende Tierschutzmängel festgestellt. Dutzende Pferde mussten beschlagnahmt werden, rund 120 Hunde wurden direkt eingeschläfert. Die Solothurner Kantonstierärztin meinte zu diesem Entscheid: "Leider bestand keine andere Möglichkeit. Ich habe die Hunde selbst gesehen. Sie waren in ...

