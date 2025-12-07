Berlin - Aus Sicht der CDU verschärft die AfD ihren Kurs in Richtung Rechtsextremismus. "Die AfD radikalisiert sich unter der Führung von Alice Weidel und Tino Chrupalla immer mehr", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann der "Bild am Sonntag". Und: "Frau Weidel entwickelt sich selbst immer mehr zum rechtsextremen Verdachtsfall."



Linnemann bezog seine Kritik konkret auf einen Auftritt der AfD-Co-Vorsitzenden beim Fernsehsender "Welt" am Donnerstagabend. Moderator Jan Philipp Burgard hatte Weidel damit konfrontiert, dass ein Mitglied im Bundesvorstand der AfD-Jugend das Motto der Hitlerjugend - "Jugend muss durch Jugend geführt werden" - als Vorbild gelobt hatte. Weidels Antwort lautete: "Also ich wusste jetzt auch nicht, dass das irgendwie irgendwann mal gesagt wurde. Genauso wie 'Alles für Deutschland, Alles für Deutschland'. Huch ja, ich verstehe den Aufreger nicht."



Linnemann kritisiert diese Wortwahl scharf: "Es ist schlimm genug, dass ein Vorstandsmitglied der 'Generation Deutschland', der vor einer Woche gegründeten AfD-Jugend, das Motto der Hitlerjugend als Vorbild empfiehlt." Aber dass Weidel diese rechtsextreme Entgleisung wenige Tage später in einem Interview nicht nur entschuldige, "sondern selbst eine verbotene SA-Parole mehrfach wiederholt, ist unerträglich".





