Beim Biokraftstoff-Hersteller Verbio (ISIN: DE000A0JL9W6) wurde von RuMaS Mitte September ein Einstieg empfohlen, der mit einem Kurs von 11,25 Euro erfolgreich umgesetzt werden konnte. Nach diesem Einstieg verlief die Kursentwicklung zunächst holprig, obwohl das Unternehmen aus Zörbig sowohl bestätigte vorläufige Zahlen als auch einen optimistischen Ausblick für das neue Geschäftsjahr präsentierte. Zudem erzielte Verbio Rekordwerte bei der Produktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS