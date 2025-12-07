Beim Biokraftstoff-Hersteller Verbio (ISIN: DE000A0JL9W6) wurde von RuMaS Mitte September ein Einstieg empfohlen, der mit einem Kurs von 11,25 Euro erfolgreich umgesetzt werden konnte. Nach diesem Einstieg verlief die Kursentwicklung zunächst holprig, obwohl das Unternehmen aus Zörbig sowohl bestätigte vorläufige Zahlen als auch einen optimistischen Ausblick für das neue Geschäftsjahr präsentierte. Zudem erzielte Verbio Rekordwerte bei der Produktion ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.