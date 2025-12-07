Dortmund - Der FC Bayern München empfängt im Viertelfinale des DFB-Pokals RB Leipzig. Das ergab die Auslosung im Dortmunder Fußballmuseum am Sonntagabend. Damit treffen nach aktuellem Stand der Tabellenführer und sein ärgster Verfolger aufeinander. In der Bundesliga waren die Leipziger bei ihrem Gastspiel in München am 1. Spieltag mit 6:0 gewaltig unter die Räder gekommen. Daneben gastiert im Viertelfinale der SC Freiburg im Berliner Olympiastadion bei der Hertha. Holstein Kiel empfängt den Titelverteidiger VfB Stuttgart. Im letzten Duell der Runde muss der FC St. Pauli zu Bayer Leverkusen.

