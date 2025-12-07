Die Aktie setzt ihren Abwärtstrend fort, der von RuMaS vorgeschlagenen Einstiegskurs wurde nicht erreicht. Im Wochenchart liegt unweit des aktuellen Kurses eine Unterstützung, aber ob die hält, ist derzeit ungewiss. Die RuMaS-Strategie beschränkt sich nicht nur darauf, im Zweifel auch kleinere Gewinne mitzunehmen. Vielmehr ist es auch besser, bei erhöhter Unsicherheit an der Seitenlinie zu bleiben.Während viele Anbieter lediglich allgemeine Empfehlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS