Mit diesem Unternehmen hatten wir uns zuletzt im April ausführlich beschäftigt. Damals wurde ein Short-Trade vorgeschlagen, der sich für RuMaS-Abonnenten als äußerst lukrativ erwiesen hat: Mit dem empfohlenen Zertifikat war in der Spitze ein Gewinn von 123 Prozent möglich.Interessante Einstiegsmöglichkeit!Aus meiner charttechnischen Sicht zählt der heute Nachmittag im Express-Service vorgeschlagene Titel zu den besonders aussichtsreichen Kandidaten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.